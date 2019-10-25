The Lighthouse’un basın turları için röportajlar veren Robert Pattinson, rol alacağı yeni Batman filmi hakkında da konuşuyor… Pattinson, BBC’ye rolü beklemediğini ama bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini söyledi:

“Bağımsız filmlerde oynamayı çok seviyorum ama büyük bir filmde oynamak istiyordum. İlk olarak Tenet’te Christopher Nolan’la çalışma fırsatı yakaladım. Sadece bu filmle bile kalsa, hayatımın en mutlu yıllarından birini geçirmiş olacaktım. Ama ardından Batman sürprizi geldi. En başta alışamadım ama yavaş yavaş role giriyorum.”

“Role büyük bir stüdyo filmi gibi yaklaşmak istemiyorum. Diğer filmlerime nasıl yaklaştıysam, aynı ciddiyette olmak istiyorum. Korkutucu bir Batman olmak istiyorum. İçinde kendini kaybedeceğin bir şey yaratmak istiyorum”