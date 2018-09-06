Rebecca Hall’lı filmi Christine‘le dikkatleri çeken yönetmen Antonio Campos sıradaki filmini geçen yıl duyurmuştu. The Devil All the Time adını verdiği bu filminin başrolünü Robert Pattinson üstlenecek. Bugünkü haberlere göre aktöre Tom Holland, Chris Evans, Tracy Letts ve Mia Wasikowska eşlik edebilirler. Oyuncularla görüşmelere başlandı. Film, Donald Pollock‘ın 2011’de satışa çıkarılan romanından uyarlanacak. Yapımcılar arasında Jake Gyllenhaal da yer alıyor. Çekimlere Şubat 2019’da başlanacak.

Film, 50’lerde Amerika’nın güneyinde geçecek, Pattinson bir vaizi oynayacak. Adam kanser nedeniyle ölüm döşeğinde olan eşinin iyileşmesi için dua etmeye, yakarmaya, hayvanlarını kurban etmeye başlayacak. Bundan sonra adam vaiz olacak. Bu arada oğlu okulda zorba öğrencilerin arasında büyüyüp nerede nasıl davranması gerektiğini öğrenecek. Teklifi kabul etmeleri halinde Holland vaizin oğlunu, Evans ise yozlaşmış şerifi oynayacaklar. Wasikowska’nın rolü açıklanmadı.