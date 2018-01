Twilight serisiyle ünlendikten sonra yolunu bağımsız sinemaya ve Avrupa sinemasına çeviren genç aktör Robert Pattinson‘ı bu yıl üç filmde izleyeceğiz. Aktör üç filmin de çekimlerini tamamladı, hatta şu sıralar 2019’da vizyona girecek filmlerinin çekimlerine hazırlanıyor. Aktörün seyircilerin karşısına çıkacağı ilk filmi Damsel olacak. Western/komedi türündeki bu bağımsız filmin ilk gösterimi bu ay Sundance Film Festivali’nde gerçekleştirilecek. Mia Wasikowska’nın da rol aldığı Damsel‘i Zellner Kardeşler yönetti. Film bir iş adamının nişanlısıyla buluşmak için Batı’ya yaptığı yolculuğa odaklanıyor. Dağıtımcı bulursa yıl içinde vizyona girecek.

Beni asıl heyecanlandıran projesiyse High Life. Fransız usta yönetmen Claire Denis’in yazıp yönettiği bu film bilimkurgu türünde olup uzayda babayla kızının hayatta kalma savaşlarına odaklanıyor. Pattinson’a Juliette Binoche, Mia Goth, Lars Eidinger ve Andre Benjamin’den oluşan iyi bir oyuncu kadrosu eşlik etti. Filmin vizyon tarihi henüz netleşmedi. Bu yıl vizyona çıkarılması planlanan diğer film The Souvenir: Part I. Bu film için de heyecanlanmamak zor. Zira filmin yürütücü yapımcısı Martin Scorsese. Joanna Hogg’ın yönettiği film sinema öğrencisi bir kadının güvenilmez bir adamla yaşadığı romantik ve karmaşık ilişkiyi konu alıyor. 80’lerde geçen filmde Pattinson’a Richard Ayoade ve Ariana Labed eşlik ettiler. Filmin ikinci bölümünün çekimlerine bu yıl başlanabilir.

Aktörün diğer projeleri de heyecanlandırıyor. Pattinson yıl içinde Antonio Campos’la çalışmayı planlıyor. İkiliyi buluşturacak projenin adı The Devil All the Time. Film, Donald Ray Pollock’ın aynı adlı kitabından uyarlanacak, Pattinson “Karanlık, kötü, itici ama bazı açılardan eğlenceli ve karizmatik” bir vaizi oynayacak. Film, 50’ler ve 60’larda geçecek. Aktörün açıklanan son projesiyse Waiting For the Barbarians. Aynı adlı romandan uyarlanacak filmi Ciro Guerra yönetecek ama yönetmen şu sıralar Birds of Passage filmiyle meşgul. Bu filmi vizyona çıkardıktan sonra Waiting For the Barbarians‘ı çekecek. Pattinson’a bu filmde Mark Rylance eşlik edecek. Özetle aktör heyecanlandıran projelerde rol almayı sürdürüyor.