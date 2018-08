Geçen yıl The Old Man and the Gun‘ın çekimleri tamamlandıktan sonra Robert Redford‘un oyunculuğu bıraktığı açıklanmış ama aktör açıklamayı bir gün sonra yalanlamıştı. Bu durum bugün kesinleşti. Redford 58 yıldır sürdürdüğü oyunculuk yaşamını noktaladı. 81 yaşındaki aktör kariyerine yönetmenlikle devam etmeyi düşünüyor, ki bilindiği üzere Redford daha ilk filmi Ordinary People‘la yönetmen Oscar’ını kazanmış, bu filmden sonra sekiz filmi ve bir belgeseli yönetmişti. Redford’un oyunculuğuna dönersek… Usta aktör bu 58 yıla pek çok kaliteli, etkileyici film sığdırdı.

’65’e dek dizilerde rol alan Redford arka arkaya rol aldığı Natalie Wood‘lu Inside Daisy Clover ve Marlon Brando‘lu The Chase‘le çıkışa geçmişti. Etkileyici film The Chase‘i Woody Allen’ın çekmediği Woody Allen romantik komedisi Barefoot in the Park -ki çok eğlencelidir-, Paul Newman‘lı Butch Cassidy and the Sundance Kid westerni, Jeremiah Johnson, Newman’la tekrar buluştuğu The Sting, The Great Gatsby, Three Days of the Condor, All the President’s Men, Out of Africa, Havana takip etmişti. 2000’lerden önce epey üretken olan, bu filmlerde ve daha fazlasında döktüren Redford 2000’lere geçildiğinde daha az filmde yer alır oldu, oyunculuk yerine yönetmenliğe ve yıllardır devam ettirdiği Sundance Film Festivali‘ne (kendisi bu festivalin kurucusudur) ağırlık verdi. Lakin aktör diyalogsuz ve sadece 2-3 replikli All is Lost‘ta son döneminde en iyi performansını ortaya koymuştu. Aktör son yıllarda -ilk ve son süper kahraman filmi- Captain America: The Winter Soldier, A Walk in the Woods, Truth, Pete’s Dragon, The Discovery ve Our Souls at Night‘ta oynadı. Bir dönem üç filmde başrolü paylaştığı Jane Fonda‘yla Netflix filmi Our Souls at Night‘ta son kez çalışma fırsatını kaçırmamıştı.

Aktörün karşımıza çıkacağı son film The Old Man and the Gun olacak. Pete’s Dragon‘ın yönetmeni David Lowery‘le ikinci kez çalışan Redford’a bu filmde Casey Affleck, Sissy Spacek, Elisabeth Moss, Danny Glover, Tom Waits eşlik ettiler. Film Redford’un eski filmlerinin izinden gidip silah kullanmadan, nezaketini bozmadan bankaları arka arkaya soyan yaşlı bir soyguncuya odaklanıyor. Searchlight filmi 28 eylülde vizyona çıkaracak. Böylelikle aktörü perdede son kez izlemiş olacağız. Bu yıl bir diğer usta isim Clint Eastwood da oyunculuğa noktayı koyacak. Aktör şu sıralar The Mule adlı filminin başrolünü üstleniyor.