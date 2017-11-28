Robert Rodriguez kariyerine 25 yıl önce El Mariachi filmiyle başladı. Rodriguez bu filmini 7 bin dolar bütçeyle çekmişti. Çok düşük -bir bağımsız film için bile düşük- bir bütçeyle çekilen bu film 1 milyon dolar hasılat elde edince Rodriguez ünlenmekle kalmamış, o zamanlarda filminin bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmişti. Şimdilerde büyük bütçeli, manga uyarlaması, bilimkurgu filmi Alita: Battle Angel‘ın post prodüksiyonuyla meşgul olan Rodriguez çılgınca bir karar aldı. Yönetmen sıradaki filmini sadece 7 bin dolar harcayarak çekmeye çalışacak. Tabii zorluk derecesi maddiyatla sınırlı kalmayacak.

Rodriguez zorluk derecesini çekim süresini iki haftayla sınırlayarak iyice yükseltecek. Peki amaç ne, Rodriguez neden sadece iki haftada 7 bin dolar bütçeyle film çekmek istiyor? Yapıp yapamayacağını görmek için. Tabii bu aynı zamanda bir yarışma. Rodriguez diğer yönetmenler Scarlet Moreno, Alejandro Marin, Bola Ogun, Bonnie-Kathleen Ryan, Josh Stifter’la yarışacak. Bu altı yönetmen iki haftada kendi filmlerini çekmeye çalışacaklar, bu altı filmin de bütçesi 7 bin doları aşmayacak. Filmlerin hepsi Verizon Media’ya ait olan go90 platformunda ve Rodriguez’in El Rey Network’ünde yayınlanacak. Filmlerin çekim tarihleri açıklanmadı.