İngilizleri İskoçya topraklarından kovup İskoçya’yı bağımsız hale getiren Kral Robert, diğer adıyla Robert the Bruce bu aralar tekrar popüler durumda. Daha önce hayatının bir bölümü Mel Gibson’lı The Braveheart‘ta yan öykü olarak işlenen Kral Robert’ı merkeze koyan iki film hazırlanıyor. İlki Netflix’te yayınlanacak Outlaw King. Post prodüksiyonu devam eden, David Mackenzie’nin yönettiği bu filmde Kral Robert’ı Chris Pine oynadı. Ona Aaron Taylor-Johnson, Stephen Dillane ve Florence Pugh eşlik ettiler. Film, Robert’ın İskoçya’yı bağımsızlaştırdığı dönemi anlatacak. Outlaw King‘in yayın tarihi henüz duyurulmadı.

Diğer filmse çekimleri devam eden Robert the Bruce. The Braveheart‘ta William Wallace’a ihanet eden, daha sonra bundan pişman olup ülkesini bağımsızlaştıran Robert’ı canlandıran Angus Macfadyen, The Braveheart‘tan 23 yıl sonra ikinci kez Robert’ı oynuyor. Aktör filmin senaryosunu Eric Belgau’yla birlikte kaleme almış. Richard Gray’in yönettiği filmde Macfadyen’e Jared Harris, Zach McGowan ve Emma Kenney eşlik ediyorlar. Film dul Moira’yla çocuğu ve yeğenlerinin Robert’ın hayatını kurtarmalarını konu alıyor. Film 2019’da vizyona girecek.