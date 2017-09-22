Hemen her bilinen hikayenin yeniden çevrimi yapılırken, Robin Hood da eksik kalmadı. Gelecek sonbaharda gösterime girecek filmin ana hatları…

Yönetmen: Black Mirror, Peaky Blinders gibi dizilerde başarılı bölümler yöneten Otto Bathurst

Oyuncular: Robin Hood’u Kingsman’le çıkış yakalayan Taron Egerton oynadı. Jamie Foxx Little John, Ben Mendelsohn Nottingham Şerifi, Tim Minchin Friar Tuck olarak ekranlarımıza gelecek.

Senaryo: Daha çok yapımcı olarak tanıdığımız Joby Harold senaryoyu ele aldı.

Konu: Bildiğimiz klasik hikayenin çok daha karanlık bir şekilde beyaz perdeye aktarılması bekleniyor. Taron Egerton filmi anlatırken “Yeni yorumumuz, Kevin Costner’ınki gibi asker bir kahraman üzerinden ilerleyecek. Hikayesini Suriye’den başlattık. Senaryo diğer tüm yorumların aksine karanlık öğelerle bezeli,” dedi.

Gösterim Tarihi: ABD’de 21 Eylül 2018’de gösterime girecek.