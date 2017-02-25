Robin Hood’un âşık olduğu, daha sonra evlendiği Leydi Marian’ın (Marion) merkezde yer alacağı, Marian adlı bir film hazırlanıyor. Pete Barry’nin kaleme aldığı filmin hakları için yapımcılar, başrolü için aktrisler şu sıralar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Tracking-Board sitesinin haberine göre Simon Kinberg, Steven Spielberg, Jerry Bruckheimer, Shawn Levy, Doug Belgrad, Tripp Vinson, Michael De Luca gibi pek çok ünlü yapımcı bu projenin hakları için mücadele ediyorlar. Marian rolü içinse Brie Larson, Alicia Vikander ve Daisy Ridley’nin adları geçiyor. Filmi yönetecek kişi henüz belli değil. Şu sıralar çekimlerine devam edilen, Taron Egerton’lı Robin Hood filminde Marian’ı Eve Hewson oynuyor.