Robin Hood’un Eşi Leydi Marian’ın Filmi Çekilecek

Filmin senaryosu yazılıyor...
Cate Blanchett, "Robin Hood", 2010
yazar: 25 Şubat 2017 132 görüntüleme

Robin Hood’un âşık olduğu, daha sonra evlendiği Leydi Marian’ın (Marion) merkezde yer alacağı, Marian adlı bir film hazırlanıyor. Pete Barry’nin kaleme aldığı filmin hakları için yapımcılar, başrolü için aktrisler şu sıralar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Tracking-Board sitesinin haberine göre Simon Kinberg, Steven Spielberg, Jerry Bruckheimer, Shawn Levy, Doug Belgrad, Tripp Vinson, Michael De Luca gibi pek çok ünlü yapımcı bu projenin hakları için mücadele ediyorlar. Marian rolü içinse Brie Larson, Alicia Vikander ve Daisy Ridley’nin adları geçiyor. Filmi yönetecek kişi henüz belli değil. Şu sıralar çekimlerine devam edilen, Taron Egerton’lı Robin Hood filminde Marian’ı Eve Hewson oynuyor.

etiket:
kategori:
haber

yazar: Can Rende - Şub 23, 2017

yazar: Can Rende - Şub 25, 2017
yorum yok

cevap yaz

ilgili

  • haber

    X-Men Evreninden Son Haberler

    Yeni filmler ve dizilerle iyice büyüyen X-Men evreniyle ilgili bu hafta da birkaç haber yapıldı. Bryan Singer’ın pilot bölümünü yöneteceği, adı açıklanmayan X-Men dizisinin oyuncu kadrosu oluşturuluyor. Diziye Blink...
  • haber

    Fox’ın X-Men Evreninden Yeni Haberler

    X-Men: Apocalypse gösterime girdikten sonra genelde olumsuz eleştiriler almış, beklendiği kadar yüksek bir hasılat da elde edememişti. Buna rağmen 20th Century Fox stüdyosu evreni nadasa bırakmayacak, yeni filmler ve...
  • haber

    Yeni Robin Hood Savaş Sonrası Travmadan Muzdarip Olacak

    Bu yıl Ridley Scott’ın tutmayan Robin Hood‘undan sonraki ilk Robin Hood filmi Robin Hood: Origins çekilecek. Otto Bathurst’ün yöneteceği filmde Hood’u genç aktör Taron Egerton, Will Scarlet’i Jamie Dornan,...
  • haber

    Arrival’ın Yapımcıları ve James Ponsoldt’tan Yeni Bilimkurgu Filmi

    Akademi’nin bilimkurgu türüne bakışının değişmesi, son yıllarda bilimkurgu filmlerini en iyi film dalına aday göstermekten çekinmemesi bu türü daha da önemli hâle getirdi. Geçtiğimiz günlerde Akademi’den 8 Oscar adaylığı alan...