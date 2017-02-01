Bu yıl Ridley Scott’ın tutmayan Robin Hood‘undan sonraki ilk Robin Hood filmi Robin Hood: Origins çekilecek. Otto Bathurst’ün yöneteceği filmde Hood’u genç aktör Taron Egerton, Will Scarlet’i Jamie Dornan, şerifi Ben Mendolsohn, John’ı Jamie Foxx ve Marian’ı Eve Hewson oynayacak. Joby Harold’ın kaleme aldığı filmin yapımcıları arasında Basil Iwanyk ve Leonardo DiCaprio da yer alıyor. Iwanyk filmle ilgili ilk ayrıntıları açıkladı. Açıklamasına göre Robin Hood 25 yaşında bir genç olarak karşımıza çıkacak. Robin inandığı bir savaşa katılacak ama savaştan PTSD’yle, yani travma sonrası stres bozukluğuyla dönecek. Film boyunca bu savaş travmasıyla mücadele edecek. Tabii beri yandan toplumdan dışlanacak ve zenginlerin daha zengin, fakirlerinse günden güne daha da fakir olduklarını fark edecek ve her zamanki gibi zenginden çalıp fakire vermeye başlayacak.

Iwanyk filmin young adult (genç yetişkin) filmlerinden de, “Robin Hood filmlerinin genç versiyonu” da olmayacağını söylemiş. Aksiyon sahnelerindeyse John Wick‘in izinden gideceklermiş. John Wick için silah neyse Robin için de ok ve yay öyle olacak. Kostümlerse diğer Robin Hood filmlerinden daha farklı olacakmış. Film 23 Mart 2018’de vizyona girecek.