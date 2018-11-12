Rock Hudson’ın Hayatı Film Oluyor

AIDS'ten kaybettiğimiz dünyaca ünlü sinema yıldızı, yeniden perdede...
yazar: 12 Kasım 2018

Bohemian Rhapsody’nin başarısı yeni biofilmlerin önünü açacak gibi. Freddie Mercury’den sonra AIDS’ten yitirdiğimiz Rock Hudson’ın hayatı da film oluyor.

Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri ve aranan erkek karakteriyken özel hayatında eşcinselliğini saklayan ve ikili bir yaşam süren Hudson’ın yaşadıkları bir çok kitaba ve belgesele konu oldu. Mark Griffin’in All That Heaven Allows: A Biography of Rock Hudson isimli kitabından uyarlanacak film Greg Berlanti’ye teslim edildi. Berlanti, şu anda yayını süren 15 dizinin yapımcılığını sürdürürken, bir yandan da Rock Hudson’ın hayatını etüd etmiş.

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yazar: Haktan Kaan İçel - Kas 11, 2018

yazar: bakınız - Kas 12, 2018

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