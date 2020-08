Bazı ülkelerde durulsa da ABD’de etkisinden hiçbir şey katbetmeyip her gün binlerce insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgını usta yönetmen Martin Scorsese‘nin sıradaki filmi Killers of the Flower Moon‘un çekimlerinin ertelenmesine neden olmuştu -salgın patladığında çekimlere gün sayılıyordu-. Filmin görüntü yönetmeni Rodrigo Prieto salgının devam ettiği şu günlerde filmi nasıl çekeceğini planlıyor. Vanity Fair’le Taylor Swift‘in klibi hakkında konuşurken konu tabii ki Killers…‘a da geldi. Prieto çekimlere başlamak için salgının bitmesini beklemeyeceklerini söylemiş. Ama tabii ki çok yüksek önlemler alınacak. Zira Scorsese 78, Robert De Niro 77 yaşındalar… Leonardo DiCaprio da genç değil, 46 yaşında. Ama De Niro ve Scorsese salgın açısından yüksek riskli yaşta olduklarından önlemlerin derecesi de yükseliyor.

Prieto normalde yakın çekimlerin kameraman ve oyuncularla yüz yüze sürdüğünü ama Swift’in klibini çekerken sosyal mesafe nedeniyle farklı bir yöntem geliştirildiğini söylemiş. Basitçe kameranın başlığını çıkarıp sosyal mesafeye uygun bir şekilde çekimler gerçekleştirilmiş. Prieto aynı şeyi Killers…‘ta da deneyecek. Zira De Niro’nun salgın nedeniyle sette herhangi bir şeye dokunmasını istemedikleri gibi ona da çok yakın durmak istemiyorlar. Prieto, Scorsese’nin astım hastalığı nedeniyle de çok dikkatli olunması gerektiğini belirtmiş.

Henüz çekim tarihi duyurulmadı. 1920’lerde geçen filmin haklarını birkaç ay önce Apple satın almıştı. 200 milyon dolar bütçeli filmde De Niro arka arkaya işlenen Kızılderili cinayetlerinin sorumlusunu, DiCaprio ise bu şahsın yeğenini oynayacak. Paramount’ın filmin haklarını Apple’a satmasının nedeni de DiCaprio kahramanı oynamaktan vazgeçip yeğen rolünü üstlenmesiydi. Aktörün kahramanı oynamadığında filmi satamayacağını düşünen Paramount filmin finansmanlığından vazgeçmişti. Fakat stüdyo projeden tamamen ayrılmadı, dağıtımcılığı üstlenecek.