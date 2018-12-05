Denis Villeneuve ile Prisoners, Sicario ve Blade Runner 2049’ta birlikte çalışan sinematograf Roger Deakins, Dune’da görev alamayacağını açıkladı. Villeneuve’ün Greig Fraser (Rogue One, Zero Dark Thirty, Lion, Vice) ile çalışması bekleniyor. Dune’un bambaşka bir evren olacağı düşünüldüğünde Deakins’in yokluğunun önemli bir kayıp olduğunu söylememiz gerekiyor.

Deakins, çekim takvimi uymadığı için Cary Fukunaga’nın yöneteceği James Bond filmini de reddetti. Fukunaga bu filmde Linus Sandgren “First Man, La La Land) ile çalışacak. Deakins The Goldfinch’in çekimlerini tamamladı ve daha önce Skyfall’da birlikte çalıştığı Sam Mendes ile savaş filmi 1917 için hazırlıklara başladı.