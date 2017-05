Roger Moore ve James Bond, 1973 yılından başlayarak sinema dünyasında ismi en çok tekrarlanan aktör ve karakter oldular. Bu uzun yolculuğu başından sonuna bir hatırlatmak istedik.

Live And Let Die – 1973

İlk James Bond Sean Connery, 1969’daki fiyasko filmden sonra 1971 yılında ayrıldığı James Bond serisine geri döner ve seriye hakettiği filmi Diamonds Are Forever (Ölümsüz Elmaslar) filmiyle yeniden kazandırır. Ancak bu filmden sonra artık temelli emekliye ayrılan Sean Connery’nin yerine yeni James Bond arayışları başlamıştır. Ve yeni James Bond’da çok geçmeden duyurulur: Roger Moore…

Roger Moore, ilk James Bond Sean Connery’nin aksine ondan 3 yaş büyüktür yani 1927 doğumludur. Ancak bu küçük yaş farkı Bond’u en uzun canlandıran oyuncu olmasına engel olmadı.

Roger Moore’un ilk James Bond’u Live And Let Die, 1973’te gösterime girer ve klasik bir Bond filmi gibi oldukça fazla izlenir ve hatırı sayılır bir başarı elde eder. Filmde Roger Moore’un yanı sıra 1988’deki Robert De Niro filmi Midnight Run (Geceyarısı Avı) filminden hatırlayacağımız siyahi aktör Yaphet Kotto ve Jane Seymour oynadı. Ayrıca bu filmin en önemli yanlarından birisi de diğer tüm Bond filmlerinde olduğu gibi müzikleridir. Günümüzde 24 filme ulaşan serinin en konuşulan müzikleri çünkü müzikleri Paul McCartney imzası bulunduğu için bu filmdedir.

The Man With The Golden Gun – 1974

İlk filmin başarısından sonra ikinci filmde de Roger Moore James Bond rolündedir. Adını dünya sinema tarihine altın harflerle yazdıran, muhteşem ses tonuyla Count Dracula, Saruman, Count Dooku gibi karakterlere hayat veren aktör Christopher Lee bu filmin kötü adamı Francisco Scaramanga olarak karşımıza çıkar. Film, dünyanın en iyi kiralık katili Francisco Scaramanga’nın İngiliz Gizli Servisi MI6 binasına üzerinde James Bond yazılı bir kurşun göndererek hedefini belli etmesi ve James Bond’un da Scaramanga’ya karşı verdiği mücedeleyi anlatır. Filmde Bond kızları olarak ise Britt Eklund ve Maud Adams rol almışlardır. Maud Adams ayrıca 1983’teki bir başka Bond filmi Octopussy (Ahtapot) filminde de rol alacaktır.

The Spy Who Loved Me – 1977

Roger Moore’un üçüncü kez James Bond’a hayat verdiği film olan Beni Seven Casus, dünyaca ünlü sinema sitesi IMDb’de en yüksek puanı alan Roger Moore’lu Bond filmi özelliğine sahip. Filmin yönetmenliğini İngiliz yönetmen Lewis Gilbert yaptı. Bu film Lewis Gilbert’in yönettiği 3 Bond filminden ikincisi… Film, iki önemli savaş denizaltısının ortadan kaybolmasının ardından çıkacak olası bir Üçüncü Dünya Savaşını engellemeye çalışan İngiliz ajan James Bond ve Rus ajan Anya Amasova’nın maceralarını anlatır.

Filmde Roger Moore’un yanı sıra alman sinemasının efsanevi sinema – tiyatro oyuncusu Curd Jürgens, Barbara Bach ve bu filmle birlikte bir sonraki Bond filminde de Jaws isimli unutulmaz kötü karakteri oynayacak olan, 3 yıl önce de hayatını kaybeden Richard Kiel rol almışlardır. Burada Curd Jürgens’e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi bir zaman Atatürk’ü oynaması için düşünülmüş, Hitler karşıtlığından dolayı hapise atılmış, savaştan sonra yıkılmış Almanya’nın günümüz modern sinemasını filizlendiren sanatçıların başını çekmiş bir insandır. Bizzat propaganda bakanı Goebbels’ten film teklifleri almış ve hepsini reddetti.

Moonraker – 1979

Moonraker, Roger Moore’un rol aldığı 4. James Bond filmidir. Ayrıca bu film, 1962’deki ilk film Dr No’dan beri James Bond’un patronuna hayat veren emektar aktör Bernard Lee’nin rol aldığı son filmdir. Bu James Bond filminde Star Wars izi görmek mümkündür çünkü, ilk Star Wars bu filmden iki yıl önce 1977’de gösterime girdi. Bu filmin de son 20–30 dakikasında uzay sahneleri yer aldı ve oldukça ses getirerek Bond serisine ayrı bir hava kattı. Filmde bir önceki filmden Richard Kiel, Jaws karakterine son kez hayat verdi. Filmin kötü adamı Hugo Drax’e ise 1986 tarihli efsane roman Gülün Adı’nın aynı adlı sinema uyarlaması The Abbot, 1998 tarihli, De Niro’lu ve Jean Reno’lu hit aksiyon filmi Ronin gibi filmlerden hatırlayacağımız Fransız aktör Michael Lonsdale hayat verdi. Bond kızı olarak ise Lois Chiles filmde rol aldı. Film, yeni bir uzay ülkesi kurma hayaliyle yanıp tutuşan sanayici Hugo Drax’in James Bond ile olan mücadelesini anlatır.

For Your Eyes Only – 1981

Senin Gözlerin İçin, Roger Moore’un rol aldığı 5. James Bond filmidir. Filmin yönetmenliğini bu filmle ilk uzun metraj deneyimini yaşayan John Glen yaptı. John Glen ayrıca tam 5 filmle en çok Bond filmi yöneten yönetmen ünvanına da sahip. Filmde Roger Moore’un yanısıra 1 kez en iyi erkek oyuncu oscarına aday gösterilen Topol, ben de dahil çoğu Bond hayranı tarafından en güzel Bond kızı olarak görülen Fransız akrist Carole Bouquet, kötü adam Kristatos rolünde karizmatik İngiliz aktör Julian Glover ve Lynn-Holly Johnson rol aldılar.

Film, Arnavutluk açıklarında batan bir geminin nükleer sistemleri kontrol etmeye yarayan Atac isimli sistemi ele geçirmeye çalışan ülkelerin mücadelelerini ve bu batan gemide araştırmalar yapan Yunanlı ailenin hayatta kalan tek kızları Melina ve James Bond’un güçlerini birleştirerek Kristatos’a karşı verdikleri mücadeleyi anlatır. Film ayrıca filmle aynı adı taşıyan şarkısıyla en iyi orjinal şarkı dalında oscara aday gösterildi. Filmin müziği de en sevilen Bond filmi müzikleri arasında her zaman en üst sıralarda kendine yer buldu.

Octopussy – 1983

Ahtapot, yönetmen John Glen’in ikinci Bond filmi ve Roger Moore’un da sondan bir önceki James Bond filmidir. Aktör bu filmde 56 yaşındadır. Filmin Bond kızları arasında 1974’teki Altın Tabancalı Adam filminden hatırlayacağımız Maud Adams’da bulunur. Kötü adam Kamal Han rolünde Louis Jordan ve diğer kötü adam General Orlov rolünde de Rus aktör Steven Berkoff rol aldı. Filmin Hindistan sahnelerindeki mekanlar bugün bile filmle ilgili ziyaretçi akınına uğruyor ve çevresindeki yerlerde halen film televizyondan gösteriliyor.

Film, ajan 009’un öldürülmesinden sonra James Bond’un sıradan bir mücevher hırsızlığının altında yatan nükleer bomba tehdidini ortaya çıkarmasını ve buna karşı Kemal Han ile General Orlov ile mücedelesini anlatır.

A View To Kill – 1985

Geldik Roger Moore’un son James Bond filmine… Yıl 1985 ve Moore tam olarak 58 yaşında. Serinin en yaşlı James Bond’u olarak beyazperdede son kez boy gösterir bu filmle Roger Moore… Bunun yanı sıra tüm James Bond serisindeki oscar ödüllü ilk oyuncu olan Christopher Walken bu filmde yer alır. İlk James Bond Sean Connery’de oscarlı bir aktördür ancak o ödülü 1987’de kazanmıştır yani bu filmden iki yıl sonra. Bu filmden sonraki oscar ödüllü kötü adam ise yıllar sonra 2012’de Skyfall filmiyle İspanyol aktör Javier Bardem olacaktır. Filmin yönetmeni yine John Glen. Filmin müziklerini ise 80’lerin hit müzik grubu Duran Duran’a ait. Filmin Bond kızları ise Tanya Roberts ve ünlü siyahi şarkıcı Grace Jones. Jones bu filmle büyük sükse yaptı.

Film, psikopat Fransız sanayici Max Zorin’in California Silikon Vadisi’ni deprem süsü vererek yok etme planını su yüzüne çıkarmaya çalışan James Bond ve Stacey Sutton’ın mücadelesini anlatır.

Bu filmle birlikte Roger Moore’un James Bond Serüveni bitti. Kendisini yeni kaybettik ve bu yazıda okuyucularımıza Moore’un Bond performanslarını hatırlatmak istedik. Ruhu şad olsun.