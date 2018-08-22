Arjantin’in, 70 ve 80’li yıllarda cunta yönetimleriyle kıvrandığı bir siyasi ortamda kimsenin yaşamı kolay değildi. Rojo, o yıllardan bir öykü anlatıyor.

Yönetmen: Arjantinli yönetmen Benjamin Naishtat, Historias Breves 5, History of Fear ve The Movement’tan sonra yine politik sayılabilecek bir senaryoyla karşımızda…

Oyuncular: Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro ve Diego Cremonesi.

Konu: 70 ve 80’lerde Arjantin’de cunta ve diktatörlük döneminden bir öyküyle karşı karşıyayız. Küçük bir kasabada avukatlık yapan Claudio’nun hayatı, tanımadığı bir insanın sözlü saldırısıyla değişmeye başlar. Başına giderek daha rahatsız edici ve dikta yönetimiyle ilgili olaylar gelmeye başlar.

Gösterim: Dünya galasını Toronto’da yapacak.