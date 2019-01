Rüya projesi Silence‘tan sonra The Irishman‘le meşgul olan usta yönetmen Martin Scorsese yeni belgeseli Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese‘nin çekimlerini tamamlamış. Variety’nin haberine göre bu belgesel Bob Dylan ve arkadaşlarının 1975 ve 76 yıllarına odaklanıyor. Habere göre yapım tamamen belgesel değil, yapımın bir bölümü de konser filmi, diğer kısmı ateşli bir rüya olarak tanımlanmış. Bu yeni film/belgesel ustanın önceki Dylan belgeseli No Direction Home: Bob Dylan‘dan epey farklı olacak gibi görünüyor.

Belgeselle ilgili diğer haberse bunun Scorsese-Netflix ortaklığının üçüncü ürünü oluşu. Netflix filmi bu yıl yayınlamayı planlıyor ama ne yazık ki belgeselin yayın tarihinin duyurulmasına daha aylar varmış. Bir diğer habere göre Dylan’la bu belgesel kapsamında röportaj yapılmış. Belgeselde görünebilecek kişiler de açıklanmış: Joan Baez, Bob Neuwirth, Roger McGuinn, T Bone Burnett, Ramblin’ Jack Elliott, Ronee Blakley, Mick Ronson, Scarlet Rivera, Allen Gingsberg, Phil Ochs, Kinky Friedman, Bette Midler, Patti Smith, Ringo Starr, Joni Mitchell, Dennis Hooper ve Sam Shepard. Bu isimlerden (vefat eden Hooper, Shepard vs dışında) hangilerinin röportajlarının arşivden, hangilerinin yeni röportajlar olduğu açıklanmadı. Variety henüz bu isimlerin hepsinin de belgeselde yer alıp almayacakları konusunun kesinleşmediğini de belirtmiş.

Görüleceği üzere Scorsese bir yandan The Irishman‘i tamamlamaya çalışırken beri yandan da çok sevdiği belgesel türüne farklı bir yapımla dönmüş. Efsane yönetmen üç yıllık suskunluğunu bu yıl iki yapımla bozmuş olacak. Heyecanla bekliyoruz…