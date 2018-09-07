Roman Polanski, Alfred Dreyfus‘un hayatına odaklanan D. (J’accuse) adlı filmini yedi yıl önce duyurmuş ama pek çok nedenden ötürü bu filmi bir türlü çekememişti. Polanski bu projesinden vazgeçmedi ve sonunda filmi için aradığı finansmana kavuştu. Çekimlere bu sonbaharda başlamayı planlayan yönetmen ikinci başrolü Fransız yıldız Jean Dujardin‘e teslim etti.

D., Fransız Yüzbaşı Dreyfus’un 1894’te suçsuz olmasına rağmen tutuklanıp ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına odaklanacak. Dujardin, Dreyfus’un suçsuzluğunu kanıtlayan General Georges Picquart’ı canlandıracak. Dreyfus’u oynayacak aktör açıklanmadı (IMDb’de Louis Garrel‘in adı mevcut ama resmi açıklamalarda Garrel’den bahsedilmemiş). Öte yandan filmde Mathieu Amalric ve Olivier Gourmet de rol alabilirler. Bu projeyle ilgili daha fazla bilgiyi yedi yıl önceki şu haberimizde bulabilirsiniz.