Rosamund Pike, ilginç bir açıklama yaparak, kazandığı ödülleri evinin arka bahçesine gömdüğünü belirtti:

“Evimde bir bölümde ödüllerimi sergilemekten rahatsız oluyorum. İnsanların evime geldiklerinde ödüllere verdiği tepkiler canımı sıkıyor. Biraz garip ama ödüllerimi bahçeye gömüyorum”

“Gelecekte ben öldüğümde ve yok olduğumda, birisi evi satın aldığında ve bahçeyi düzenlemeye giriştiğinde, bir metale rastlayacak. Ve bir hazine bulduğunu sanacak ama benim ödüllerimi keşfedecek. Yüzyıllar geçtiğine göre ödül törenleri de tarihe karıştığı için tarihi eser sayılacaklar”

“Sanırım psikolojik bir durum. Imposter sendromundan muzdarip olabilirim.”