Çok kısa aralıklarla A United Kingdom, Hostiles, Beirut, Entebbe, Three Seconds, A Private War ve Radioactive filmlerinde rol alan İngiliz aktris son filmi Radioactive‘i tamamladıktan kısa bir süre sonra yeni projesini belirledi. Pike, Cristina Algers‘ın The Banker’s Wife adlı kitabından uyarlanacak aynı adlı dizinin başrolünü ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Diziyi Meredith Stiehm kaleme alacak, Lesli Linka Glatter yönetecek. Stiehm ve Glatter daha önce Homeland dizisinde çalışmışlardı.

Gerilim türündeki dizi Cenevre, Londra, Paris ve New York’ta geçecek, bir uçağın gizemli bir şekilde düştükten sonra iki kadının bu düşüşü araştırmaya başlamalarına, daha sonra yollarının kesişmesine odaklanacak. Dizinin çekim tarihi duyurulmadı, kanal da henüz belirlenmedi. Pike’ın sıradaki projesi her bölümü 10 dakikadan oluşan State of the Union adlı dizi olacak.