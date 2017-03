2014’teki Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Aslan’ı A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence adlı filmiyle kazanan usta yönetmen Roy Andersson iki yıllık arayı noktalayıp setlere dönmeye hazırlanıyor. Andersson henüz adı kesinleşmeyen (On Endlessness, On Infinity, On Inexhaustibility, The Inexhaustibility of the Human Condition‘dan birisi seçilecek) filminin çekimlerine 2 Ocak 2017’de başlayacak. Şu sıralar deneme çekimleriyle meşgul olan Andersson bu filminin çekimlerini 2017’de tamamlayacak ama filmini 2019’dan önce festivallere göndermeyecek ve vizyona sokmayacak. Yönetmen iki yıl boyunca filmin kurgusuyla meşgul olacak.

Andersson, Living adını verdiği üçlemesini bu isimsiz filmiyle dörtleme haline getirecek ama yönetmenin açıklamasına göre bu film öncekilerden epey farklı olacak. Film diyalog ağırlıklı olmayacak. Bazı sahneler günümüzde, bazılarıysa 2. Dünya Savaşı zamanında geçecek. Filmde kızgın bir diş doktoruna, şampanya seven bir eşe, trenle doğum günü partisine giden genç bir kıza, dikkati dağılmış bir garsona, çarmıha gerileceğini düşünen, bu yüzden çok korkan bir rahibe, kızını namusu için öldüren bir babaya yer verilecek. Banal, ciddi ve önemli şeylerin karışımı bir film olacak, diyor yönetmen.