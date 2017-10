İngiltere’nin sayılı sinema, TV, sahne yıldızlarından Roy Dotrice 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1923 doğumlu aktörün geride bıraktıklarını özetlemek ve anmak istedik.

Maceralarla Dolu Bir Hayat

İkinci Dünya Savaşı’nda hava kuvvetlerine pilot olarak katılıp, uçağı düşürülen ve 3 yıl nazilere esir düşen Roy Dotrice, birçok oyuncunun filmlerde canlandırdıklarını gerçekten yaşadı.

Tiyatro Yaşamı ve Rekorları

Patrick Garland’ın Brief Lives’ını sahneye ilk çıktığı yıllardan beri canlandırdı. Tek kişilik oyun hala “dünyada en uzun süreli solo sahne performansı” olarak rekorlar kitabında duruyor.

Tarihi Filmlerde, Bilim-Kurgularda Karakter Rolleri

Amadeus, The Cutting Edge, Hellboy II: The Golden Army, Picket Fences, Beauty And The Beast gibi filmlerde ingiliz aksanı ve güçlü oyunculuğuyla yer aldı.

Game of Thrones’a Verdiği Emek

Dotrice, Game of Thrones’a daha dizilerden önce emek vermeye başlayan bir isimdi. A Song Of Ice And Fire’ın sesli kitaplarında olağanüstü yetenekleriyle 224 ayrı karakteri seslendiren usta oyuncu, dizide de kısa ve etkili bir rolle karşımıza çıktı. Stannis Baratheon ile Lannister’lar arasındaki savaşın seyrini değiştiren wildfire’ları üreten Üstad Hallyne, Dotrice tarafından canlandırıldı.