Gösterime girdikten sonra beklenenden az hasılat elde eden, kötü eleştiriler alan büyük bütçeli oyun uyarlaması Assassin’s Creed‘i çeken Justin Kurzel kariyerine orta bütçeli Ruin filmiyle devam edecek. Hazırlıkları devam eden filmin çekimlerine 2018’de başlanacak. Kurzel bu filminin başrolünü Gal Gadot’a teklif etti. Diğer başrol içinse Christian Bale düşünülüyor, ama henüz aktörle görüşmelere başlanmadı. Gadot 2018 yazında Wonder Woman 2‘ya başlayacağı için bu film yazdan önce çekilmeli. Aktris 2018 yazından evvel çekilmesi planlanan, Bradley Cooper’lı bilimkurgu filmi Deeper‘da rol almayı kabul etmişti. Dolayısıyla ya iki filmden birisini seçmek durumunda kalacak ya da Ruin‘in çekimleri Wonder Woman 2‘dan sonrasında başlayacak. Bale ise şu sıralar Adam McKay’in isimsiz politik filminde rol alıyor, bundan sonra netleşmiş bir projesi yok.

Ruin filmi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra geçecek. Matt ve Ryan Firpo’nun kaleme aldığı film isimsiz bir Nazi askerinin 2. Dünya Savaşı sırasında üyesi olduğu SS Ölüm Timi’nce (Death Squad) savaş suçları nedeniyle öldürülmeye çalışılmasını konu alıyor. Film 2018’de çekilebilirse 2019’da vizyona girecek.