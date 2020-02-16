Flebag ve Killing Eve ile gönülleri fetheden Phoebe Waller-Bridge’in yeni dizisi Run, yine ilginç konuya ve iyi oyunculara sahip. HBO dizisini kısaca özetlersek…

Yayıncı: İyi dizilerin kanalı HBO izleyicinin gözünde, biraz riskli görünen bir senaryoyu onaylamakta cesur davranmasını sağlayacak krediye sahip.

Yapım/Yönetim: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag ve Killing Eve’de de çalıştığı Vicky Jones ile birlikte dizinin yapımcıları. Kate Dennis hem yapımcılar arasında, hem de dizinin ilk bölümünü yönetti…

Oyuncular: Fragmana bakılırsa Merritt Wever ve Domhnall Gleeson tatlı ve uyumlu bir çift oluşturmuşlar. İlerleyen bölümlerde Phoebe Waller-Bridge’i de izleyeceğiz. Rich Sommers, Tamara Podemski ve Archie Panjabi diğer önemli rollerde…

Konu: Üniversitede sevgili olan kahramanlarımız Billy Johnson ve Ruby Richardson’ın aralarında ne olursa olsun uyacakları bir anlaşma vardır. Eğer ikisinden biri “RUN” kelimesinden oluşan bir mesaj gönderirse ikisi birden hangi durumda olurlarsa olsunlar her şeyi bırakıp istasyonda buluşacak ve ülkeyi gezmeye başlayacaklardır. Anlaşmadan 17 yıl sonra mesaj gelir ve macera başlar.

Yayın Tarihi: Run, 12 Nisan’da HBO’da yayında olacak.