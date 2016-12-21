İngiliz aktör Rupert Everett ilk filmi The Happy Prince‘in çekimlerini tamamladı. Geçen yıl açıklanan, çekimlerine birkaç ay önce başlanan bu dönem filminin başrolünü de, senaristliğini de Everett üstlendi. Aktöre Colin Firth, Colin Morgan, Emily Watson, Tom Wilkinson ve Miranda Richardson eşlik ettiler. Everett ilk filminde Oscar Wilde’ın son günlerine odaklandı. Wilde ölüme yaklaşırken hayatını saran zorlukları mizahi bir şekilde değerlendirecek. Komedi-dram türündeki filmde Wilde’ı Everett, Wilde’ın dostu, yazar/gazeteci Reggie Turner’ı Firth, Wilde’a aşık olan şair/yazar/çevirmen Lord Alfred Douglas’ı ise Morgan oynadı. The Happy Prince, İngiltere’de 2017 yılında vizyona girecek.