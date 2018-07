Şu sıralar yetenekli yönetmen Taika Waititi’nin Nazizmi hicveden filmi Jojo Rabbit‘te rol alan Scarlett Johansson, Ghost in the Shell filminin yönetmeni Rupert Sanders‘la tekrar çalışacak. İkiliyi buluşturacak filmin adı Rub & Tug. Bu filmin haklarını New Regency şirketi satın aldı. American Hustle‘ın izinden gidecek film senarist Gary Spinelli tarafından gerçek bir hikâyeden uyarlanacak, erkek gibi giyinip erkek gibi konuşan, hatta erkek olarak bilinmek isteyen bir kadının (Johansson) masaj salonu açıp bu salonla zenginleşmesi, daha sonra fuhuş işine de bulaşmasını ve vergi kaçırmasını konu alacak. Film, Jean Marie Gill‘in hayatına odaklanacak. Gill 70’lerde kendisine “Bay Gill” dedirtmiş, suça bulaştığı ortaya çıktığında yedi yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Stüdyo bu filme 30 milyon dolar bütçe ayırmış. Çekimlere şubatta başlanması planlanıyor. Johansson’ın Marvel filmi Black Widow da 2019’da çekilecek.