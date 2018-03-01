Rus Yönetmen Andrey Zvyagintsev, Paramount TV İçin Dizi Hazırlıyor

Zvyagintsev de TV dünyasına geçiyor...
yazar: 01 Mart 2018

Geçen yıl Cannes Film Festivali’nde gösterilen Loveless filmiyle jüri ödülünü kazanan, bu filmiyle yabancı dilde en iyi film dalında Oscar’a aday olan usta yönetmen Andrey Zvyagintsev kariyerinde ilk kez bir dizi hazırlayacak. Gelen haberlere göre Paramount Television yönetmenle birlikte bir dizi hazırlamaya başlamış. Zvyagintsev bu dizinin yürütücü yapımcılığını ve ilk iki bölümün yönetmenliğini üstlenecek. Dizi günümüzde Moskova’da geçecek, Rusça dilinde çekilecek. Dizinin adı, bölüm sayısı, konusu ve çekim tarihi henüz açıklanmadı.

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yazar: Can Rende - Mar 1, 2018

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