Russell Crowe sert görünümünün altında sık sık alçakgönüllü ve doğru açıklamalarına alıştığımız bir oyuncu. Gladiator hakkında yıllar sonra konuşan oyuncu, mütevazı yanını bir kez daha gösterdi:

“Gladiator kesinlikle bir yönetmen filmi… Ama bugüne kadar övgüleri Ridley Scott değil, ben aldım. Bu haksızlık. Film söz konusu olduğunda genelde benim oyunumdan bahsediliyor, benim sırtım sıvazlanıyor. Ama özellikle bu film için bütün övgüleri hak eden kesinlikle yönetmen”

“Zaten az kalsın rolü kabul etmeyecektim. Benimle oturup uzun uzun konuşup kafasındaki filmi anlatan Ridley oldu”