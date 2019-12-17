Russell Crowe önemli bir kısmını ülkemizde çektiği ilk filmi The Water Diviner‘dan sonra yönetmenliğe devam etmek istediğini açıklamıştı. The Guardian’ın haberine göre usta aktör yeni filmini belirlemiş durumda. Crowe adı açıklanmayan biyografik bir film hazırlıyor şu sıralar. Film üç Michelin yıldızına değer görülen en genç şef olan Marco Pierre White‘ın yaşamına ve bu mühim başarısına odaklanacak. White henüz 33 yaşındayken 1995 yılında üçüncü yıldızı da kazanarak en başarılı genç şeflerden oluvermişti. Filme dönersek… White yönetmenliğin daha önce Ridley Scott‘a teslim edildiğini, başrol içinse Tom Hardy ve Michael Fassbender‘ın adlarının geçtiğini söyledi. Lakin usta şef daha sonra kararını değiştirip kendisini oynaması için Crowe’u tercih etmiş.

Crowe filmin sadece başrolünü üstlenmeyecek, filmin senaryosunu da yazıp yönetmenliği ve yapımcılığı da üstlenecek. Filmin çekim tarihiyse henüz belli değil. Tabii filmin henüz resmi olarak duyurulmadığını da belirtmek gerek. The Guardian haberini, White’ın açıklamasından sonra yapmış. Crowe şu sıralar The Georgetown Project adlı gerilim filminde rol alıyor.