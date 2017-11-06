En son Assassin’s Creed‘i çeken Justin Kurzel’le ilgili geçtiğimiz haftalarda yeni bir haber gelmişti. Kurzel’in 2. Dünya Savaşı sonrasında geçen film Ruin‘i çekeceği, başrolün Gal Gadot’a teklif edildiği, diğer başrol içinse Christian Bale’in düşünüldüğü açıklanmıştı. Ama planlar değişti. Kurzel önce True History of the Kelly Gang adlı projesini hayata geçirecek. Bu filmin başrolleri için Russell Crowe, Nicholas Hoult, Essie David ve George McKay’le anlaşıldı. Oyuncu kadrosunda Travis Fimmel, Sean Keenan, Harry Greenwood, Earl Cave, Dacre Montgomery de yer alıyor. Çekimlere mart ayında Avustralya’da başlanacak. Adından da anlaşılacağı üzere film, Ned Kelly’e odaklanacak. Kelly’i daha önce Heath Ledger da oynamıştı. Kurzel filmini Peter Carey’nin Booker ödüllü romandan uyarlayacak.