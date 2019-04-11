Şu sıralar Hollywood’ta Roger Ailes‘ı konu alan iki büyük proje mevcut durumda. Bir tanesi Showtime kanalı için hazırlanan, Russell Crowe, Naomi Watts, Vanessa Kirby, Sienna Miller‘lı mini dizi The Loudest Voice, diğeri Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Alice Eve, Kate McKinnon, Nazanin Boniadi, Allison Janney gibi yıldızları bir araya getiren isimsiz film. İki yapımın da post prodüksiyon aşamaları devam ederken dizinin yapımcısı filmi eleştirdi.

İki yapım da Fox News’ün kurucusu, yıllar sonra tacizci olduğu ortaya çıkınca gözden düşen, 2017’de ölen Ailes’ı konu alıyor ama dizinin merkezinde Ailes yer alırken filmde onun kanalında çalışan kadınlar yer alıyor. THR’nin röportajına göre Theron’un filmde canlandırdığı Megyn Kelly’e dizide yer verilmemiş. Yapımcı, “Film hakkında kötü konuşmaya çalışmayacağım ama Roger Ailes’ı bir grup kadının tahtından indirdiği iddiası yalan. Gretchen Carlson vardı ve o kadardı. Eminim sevimli bir film olacak… ama biz gerçeği yansıtmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz,” demiş.

Özetle yapımcı, filmin gerçekleri yansıtmayacağını düşünüyor. Lionsgate filmi aralıkta vizyona çıkartıp metoo’nun ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun etkisiyle Oscar kovalayacak. Showtime’ın dizisiyse 30 haziranda başlayacak.