Marvel’a Captain America: Winter Soldier‘la dahil olan, ardından Captain America: Civil War filmini çekip üçlemeyi tamamlayıp Avengers serisini devralan Anthony ve Joe Russo kardeşler, Avengers 4‘dan sonra Marvel’dan ayrılabilirler. Avengers: Infinity War‘un rekor hasılat elde etmesiyle birlikte diledikleri filmi yapma noktasına gelen Russolar yakın zamanda kendi stüdyolarını açacaklar ve bu stüdyo için pek çok dizi ve film çektirecekler. Yönetmenlerin açıklamasına göre Avengers 4‘dan sonraki filmlerini kendi stüdyoları için çekecekler, Marvel için değil. Infinity War’un senaristleri Christopher Markus’la Stephen McFeely’i de stüdyolarına dahil etmişler, birlikte yeni projeler hazırlıyorlar.

Russolar yönetecekleri filmle ilgili ayrıntıları açıklamadılar ama yapımcılığını üstlenecekleri projeleri daha önce duyurmuşlardı. Swiss Army Man komedisiyle dikkatleri çeken Daniel’ların (Daniel Kwan, Daniel Scheinert) yönetecekleri yeni filmin yapımcılığını üstleniyorlar. Öte yandan House of Lies‘ın senaristi Matthew Carnahan‘ın hazırladığı, güçlü ve duygusal bir filmin yapımcılığını da üstleniyorlar. Russolar büyüme türündeki Deadly Class dizisinin, Jay Alvarez’in yazıp yönettiği komedi filmi Dizzy Pursuit‘in, Joel McHale’in başrolünü üstleneceği aksiyon-komedi dizisi Quantum and Woody‘nin, aynı adlı filmin dizi versiyonu olan The Warriors‘ın da yapımcılıklarını üstleniyorlar. Russolar merkezinde 9 yaşındaki bir kızın yer aldığı Little Nightmares adlı animasyon dizisinin pilot bölümünü yönetebilirler. Russo Kardeşler, Exit West adlı çok satan romanın da haklarını almışlardı. Romandan uyarlanacak filmi Morten Tyldum yönetecek.

Asıl heyecanlandıran haberleriyse sona sakladık. Russolar yeni röportajlarında Netflix‘e bir proje hazırladıklarını, bunun başrolünü Chris “Thor” Hemsworth‘ün üstleneceğini söylemişler. Diğer projeleriyse It‘in yönetmeni Andy Muschietti‘nin yöneteceği The Electric State. Bu film distopya türünde olacak. Kardeşler, Noah Hawley‘le birlikte bir suç dizisi de (The Mastermind) hazırlıyorlar. Görüleceği üzere Russo kardeşler, Marvel’dan kopmaya hazırlar.