Covid 19’un hemen öncesindeki dönemde sinemaları ağzına kadar dolduran ikili Joe Russo ve Anthony Russo sinemalara geri dönmenin henüz erken olduğu görüşünde… Yönetmen kardeşler, ABD ve İngiltere’nin Temmuz başında sinemaları açma kararına temkinli yaklaştıklarını açıkladılar:

Joe Russo:

“Herkesin risk değerlendirmesi ve seviyesi ayrı. Alacağınız her karar risk seviyenize bağlı. Ama kapalı bir ortamda bir araya gelmek, sanırım yüksek risk içeren bir durum olarak nitelenebilir.”

“Elbette sinemaların açılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Ama şu anda doğru mu ve güvenli mi sorusu geldiğinde dürüst olmamız lazım. Pek güvenli olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle ailemle oturup konuştuğumuzda olabildiğince tutucu davranmamız gerektiğine karar verdik”

Anthony Russo:

“Sinemayı, bir filmi sinemada izlemeyi çok özledim. Yaşadığımız birçok kısıtlama, değiştirmek zorunda olduğumuz alışkanlıklar çok ağır geliyor. Ama yakın bir gelecekte sinemaya dönebileceğimizi düşünmüyorum. Tamamen normalleşmemiz 1-2 yılı alacaktır.”