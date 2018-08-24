Captain America üçlemesini ikinci filmle devralıp iki iyi filme imzalarını attıktan hemen sonra Avengers serisini de devralan Russo Kardeşler (Anthony ve Joe) 2017’de Infinity War‘la dördüncü filmi arka arkaya çekmişlerdi. Bu yılın en çok hasılat elde eden filmi olan Infinity War‘dan hemen sonra dördüncü filmin post prodüksiyonuna devam eden Russolar gelecek yaz vizyona girecek bu filmden sonra Marvel filmlerine ara verebilirler. Arka arkaya dört Marvel filmini yöneten Russolar bu yılı da Avengers 4‘la geçirecekler ama bu filmden sonra gerçeklerden uyarlanacak Cherry adlı filmi yönetmek istiyorlar.

Russolar, ABD’de satışa yakın zamanda çıkarılan Cherry adlı kitabın haklarını 1 milyon dolara satın aldılar. Nico Walker’ın ilk romanı olan Cherry, Irak Savaşı’ndan travmayla dönen Walker’ın uyuşturucu bağımlısı olmasını, ardından bankalarını soymaya başlamasını konu alıyor. Walker 2011’de yakalanmış, 9 yıl hapis cezasını çarptırılmıştı. Yazar 2020’de hapisten çıkacak. Russolar bu kitaptan uyarlanacak filmin sıradaki filmleri olmasını istiyorlar. Planları gerçekleşirse bir süreliğine Marvel filmi çekmeyebilirler, ki Avengers sonrası Marvel’la işbirliğine devam edip etmeyecekleri şimdilik bilinmiyor. Bu arada Cherry‘nin senaristliği için The Path dizisinin senaristi Jessica Goldberg‘le anlaşmışlar. Goldberg şu sıralar Russoların stüdyoları AGBO çatısı altında Exit West adlı romanı da uyarlıyor. İşler yolunda giderse Cherry 2019’un ikinci yarısında çekilip 2020’de vizyona çıkarılabilir.