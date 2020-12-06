Captain America serisini devralıp tamamladıktan sonra Avengers serisine geçip tarihin en çok hasılat elde eden filmlerine imzalarını atan Russo Kardeşler (Joe ve Anthony) yakın zamanda (Mart 2021’de) Tom Holland‘lı Cherry filmiyle sinemalara (ekranlara: Apple TV+) dönecekler. Biz bu filmi beklerken kardeşler vakit kaybetmeden The Gray Man‘in çekimlerine başlayacaklar. Russolar, Amerika ve Avrupa’da geçecek, büyük bütçeli aksiyon filminin çekimlerine altı hafta içinde, yani Ocak 2021’in sonlarına doğru başlamayı planlıyorlar.

Daha önce başrolü Brad Pitt‘e, ardından rolün cinsiyeti değiştirilip Charlize Theron‘a paslanan ama gene çekilemeyen bu filmin başrolleri Chris Evans ve Ryan Gosling‘e teslim edildi. Netflix çatısı altında çekilecek filmin merkezinde gri adam lakaplı tetikçi Gentry (Gosling) ile onun CIA döneminden çalışma arkadaşı Hansen (Evans) arasındaki kaçma-kovalamaca/mücadeleyi, Gentry’nin kendisini tanımayan kızlarını kurtarma çabasını konu alacak. Russolar bu filmde farklı şeyler deneyeceklerini, bütün soruları yanıtlamayacaklarını, filmin bitiminde bazı şeyler açığa kavuşacaksa da bazı soruların yanıtlarının devam filmine bırakılacağını belirttiler.

Yani film beklenen ilgiyi elde ederse seriye dönüşecek, ama kötü haber şu ki kardeşler devam filmini çekmeyi şimdilik düşünmüyorlar, yüksek ihtimalle senaristlik ve yapımcılıkla yetinecekler. Bu arada film, Captain America: Winter Soldier‘ın izinden gidecek ama bu kez Evans’ı Rogers’ın zıttı bir rolde, kahramanın düşmanı olarak izleyeceğiz.

Bu arada Joe Russo kaleme aldığı Extraction 2 hakkında da konuştu. Joe çekimlere sonbaharda başlanacağını (Chris Hemsworth başka filmlerle meşgul olduğu için ancak sonbaharda çekimlere başlanabilecek) söyleyip sadece bir seri değil, bir evren düşündüklerini de açıkladı. İlerleyen yıllarda ilk filmde karşımıza çıkan bazı karakterlere (David Harbour‘un karakteri gibi) odaklanan filmlerin çekilebileceğini söyledi.

Dönelim Cherry‘e. Russo kardeşler yılın başından beri Holland’ın bu filmdeki performansını övüyorlar. Bu yeni röportajlarında da genç aktörü övmeye devam edip aktörün kendisini aştığını belirttiler. “Filmin kalbi iki kişinin ilişkisi. Film büyüme türünde ama aynı zamanda aşk, savaş, bağımlılık, banka soygunu üzerine bir film de. Yani hayattaki pek çok tecrübenin birleşimden oluşuyor. Ama öykünün kalbi filmdeki aşk…” demişler. Peki kardeşler, Avengers‘ın büyük başarısının ardından niye küçük bütçeli bir filmle dönmek istediler? “[Proje] seçimlerimiz epey kişisel. Bizleri heyecanlandıran projeleri seçiyoruz. Küçükken çizgi-romanları topluyorduk. Büyük bütçeli filmler kadar küçük bütçeli, insanı zorlayan filmlere de tutkunuz,” demişler.

“Bu film 15 yıllık bir zaman zarfına odaklanıyor. Bu zaman zarfının her parçası farklı bir film gibi çekildi. Ama hepsi bir şekilde birbirine bağlı. Bir bölümde sihirli bir gerçekçilik varsa diğerine absürtlük hâkim. Bir diğer bölüm kaba bir gerçekçiliği işlerken sonrası korku, daha sonrası kara bir mizaha sahip,” diyen Russolar her bölümde kıyafetlerden oyunculuğa, kullanılan lenslerden kamera hareketlerine ve müziğe kadar farklı seçimlerin olduğunu ifade etmişler.