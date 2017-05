İngiliz aktris Ruth Wilson kendi ailesini konu alan The Wilsons adlı BBC mini dizisinin başrolünü üstlenecek. Wilson bu dizide büyükannesini oynayacak. Dizi, 60’ların İngilteresi’nde geçecek. Sadece üç bölümden oluşacak dizinin çekimlerine bu yıl başlanacak. Öte yandan Wilson, Lenny Abrahamson’ın sıradaki filmi The Little Stranger‘da da rol alacak. Abrahamson bu filmin başrolünü Frank filminde çalıştığı Domhnall Gleeson’a teslim etmişti.

Film, Sarah Waters’ın gotik romanından uyarlanacak. Senaryoyu The Danish Girl‘ü kaleme alan Lucinda Coxon yazdı. 2. Dünya Savaşı’nın ertesinde geçecek filmin merkezinde bir doktor (Gleeson) yer alacak. Bu doktor bir zamanlar annesinin hemşirelik yaptığı bir evi ziyaret edecek ve evin hayaletli olduğunu fark edecek. Wilson filmde hayaleti oynayacak. Wilson bu yıl Dark River ve How to Talk to Girls at Parties filmlerinde karşımıza çıkacak.