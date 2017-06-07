Fruitvale Station, Creed ve bu yıl Marvel filmi Black Panther‘de çalışan yönetmen Ryan Coogler’la aktör Michael B. Jordan’ın ortaklığı Wrong Answer filmiyle devam edecek. Brad Pitt’in şirketi Plan B’nin yapımını üstlendiği Wrong Answer, Atlanta’daki bir okulda yapılan sınav hilelerine odaklanacak, filmi Ta-Nehisi Coates adlı senarist kaleme alacak. Coates bu filmi Rachel Aviv’ın The New Yorker’da 2014’te yayımlanan makalesinden uyarlayacak. Jordan bu filmde Parks Orta Okulu’nda çalışan matematik öğretmeni Damany Lewis’i oynayacak. Film, Lewis’in ve okuldaki diğer öğretmenlerin öğrencileri başarılı hale getirmek için çok çabalamaları, bunu başaramayınca öğrencilerin notlarını şişirmelerine odaklanacak. Filmin çekim tarihi açıklanmadı.