Prestijli filmlerde rol alan aktör Ryan Gosling 2014 yılında ilk filmi Lost River‘ı çekmiş ama olumlu eleştiriler alamamıştı. Bağımsız bir film olan Lost River‘dan sonra Gosling yönetmenliğe devam etmek istediğini belirtmişti. Spring Breakers, Enter the Void, Irréversible, Lost River filmlerinin görüntü yönetmeni Benoît Debie, Cinema Teaser’la yaptığı bir röportajda Gosling’le tekrar çalışacağını belirtmiş. Ne yazık ki Debie, Gosling’in yöneteceği filmle ilgili ayrıntıları (filmin adı, konusu, türü, çekim tarihi vs) açıklamadı, zira filmin finansmanı henüz tamamlanmamış. Aktörün henüz duyurulmuş bir projesi olmadığı için sıradaki projesi yöneteceği bu isimsiz film olabilir.

Bu arada filmin Netflix‘te yayınlanmayacağı da kesinleşmiş. Netflix, Gosling’in projesini finanse etmek istemiş ama bir şartla: Gosling filmi dijitalde çekecek ve filmin vizyona girmesini istemeyecek. Bunun üzerine Gosling teklifi reddetmiş. Aktör bu filmi için finansmanı toparlayabilirse proje yakında duyurulabilir.