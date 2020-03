Büyük bir umutla çekilse de beklenen etkiyi yaratamayan biofilm The First Man‘den sonra çocuklarıyla zaman geçirmek için sinemaya ara veren aktör Ryan Gosling yeni projesini belirledi. Gosling, The Martian‘ın yazarı Andy Weir‘in kaleme aldığı The Hail Mary adlı romandan uyarlanacak filmin başrolünü ve yapımcılığını üstlenecek. The Martian‘da astronotlara odaklanan Weir bu yeni romanında da sevdiği karakterleri işlemeye devam ediyor. Haberlere göre The Hail Mary bir astronotun gezegenimizi kurtarmak için tek başına bir göreve atılmasını konu alıyor, The Martian‘ın izinden gidiyor.

Filmin senaristi ve yönetmeni henüz belirlenmediğinden çekim tarihi konusunda bir açıklama yapılmamış. O yüzden filmin 2021’e yetişip yetişmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Bu arada filmin hakları için MGM’le görüşmeler devam ediyor. Velhasıl Gosling üç yıllık aradan sonra gene astronot rolüyle sinemalara dönecek gibi görünüyor. Yazar Weir’in önceki romanı Artemis‘in de sinemaya uyarlanacağını belirtelim.