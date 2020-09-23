Bir süredir gözlerden uzak olan Ryan Gosling’in yeni filmi belli oldu. Son olarak 2018 yılında First Man filminde rol alan Ryan Gosling, Universal Studios’un yeni filminde tehlikeli sahneleri canlandıran bir dublörünün hikayesini canlandıracak.

Henüz bütün detayları paylaşılmayan filmin yönetmenliğini daha önce Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw gibi filmleri yöneten David Leitch üstlenecek. Filmin senaryosunu ise daha önce Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’da David Leitch ile birlikte çalışan Drew Pearce’ın yazacağı belirtiliyor.

Filmin enteresan bir yanı ise David Leitch için oldukça özel bir konuyu ele alacak olması. Daha önce 1995 yılından bugüne tam 82 filmde dublörlük yapan David Leitch, bu alandaki bütün tecrübelerini Ryan Gosling’e aktaracak. Universal Studios tarafından Ryan Gosling’e hangi oyuncuların eşlik edeceği açıklanmezken filmin ne zaman vizyona gireceği de henüz belli değil.