Ryan Murphy yıllardır Fox stüdyosuyla çalışıyordu. Senarist-yapımcı-yönetmen Murphy, Fox stüdyosuna ait olan FX kanalına American Horror Story, American Crime Story, Pose, Feud, Nip/Tuck, Fox kanalına Scream Queens, Glee dizilerini hazırlamış, imzasını attığı yapımlarla 4 Emmy ödülü kazanmıştı. Yıllardır Fox’la çalışan Murphy stüdyonun Disney’e satılıyor olması nedeniyle Netflix‘e geçti. Murphy artık yeni dizilerini ve filmlerini Netflix için yapacak. Anlaşmanın 1 temmuzda başlayacağı açıklandı. Murphy bu anlaşmayla Netflix’ten 300 milyon dolar kazanacak. Anlaşma beş yıldan uzun bir süreyi kapsayacak. Yani Murphy en az beş yıl boyunca Netflix’le çalışacak.

Daha önce açıklandığı üzere Murphy, Netflix’e şimdilik iki dizi hazırlıyor. Sarah Paulson’ın başrolünü üstleneceği, Guguk Kuşu‘nun kötü karakteri Hemşire Ratched’a odaklanan Ratched dizisi ve Gwyneth Paltrow’a başrolü teklif edilen politik komedi dizisi The Politician. Peki Fox dizilerine ne olacak? Tabii ki Fox onları yayınlamaya devam edecek. Freud‘un Charles-Diana ilişkisini konu alan 2. sezonu, American Horror Story‘nin yeni sezonları, American Crime Story‘nin Katrina Kasırgası’nı konu alan 3. sezonu onaylanmıştı. Dönem dizisi Pose bu haziranda başlayacak. Murphy’nin yeni dizisi 9-1-1‘ın da 2. sezonu onaylanmıştı.