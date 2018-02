Geçen yılın sonlarına doğru Ryan Murphy‘nin hazırladığı Ratched adlı dizisinin haklarını Netflix satın almıştı. Murphy’nin favori aktrisi Sarah Paulson’ın başrolünü üstleneceği dizi, Guguk Kuşu romanı ve filmindeki Hemşire Ratched’ı zalim birisine dönüştüren olaylara odaklanacak. Bu dizinin hazırlıkları devam ederken Netflix, Murphy’nin diğer dizisi The Politician‘ı satın aldığını duyurdu. Murphy’nin Ian Brennan ve Brad Falchuk’la birlikte hazırladığı bu dizi komedi türünde olacak, her bölümü bir saat sürecek. Dizinin başrolleriniyse Gwyneth Paltrow, Barbra Streisand ve Ben Platt üstlenebilirler. Oyuncularla görüşmelere devam ediliyor. Bu arada Netflix hakları satın alır almaz dizinin ilk iki sezonunu da onaylamış. Murphy tüm dizilerinde olduğu gibi bu dizisinin de pilot bölümünü çekip yönetmenliği başka yönetmenlere teslim edecek. Streisand’la anlaşma sağlanırsa aktris dizinin bazı bölümlerini de yönetecek. Adından da anlaşılacağı üzere dizi politikacılara ve politik yarışa odaklanacak, her sezonda farklı bir karakter merkeze konacak. Dizide müzikal sahnelerin de olacağı söyleniyor.