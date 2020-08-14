Ryan Reynolds, Dijital Platform Açtı?!?

Platformdaki tek film kendisinin...
yazar: 14 Ağustos 2020 203 görüntüleme

Her yerden pıtırak gibi dijital platform türerken Ryan Reynolds da bu furyadan geri kalmamaya karar verdi. Mint Mobile isimli bir teknoloji şirketinden bir süre önce hisse alan Reynolds, Mint Mobile Plus isimli platform açarak 2003 tarihli filmi Foolproof’u tek içerik olarak koydu.

Siteye girdiğinizde (link) platformun zaten çok ciddi bir girişim olmadığını hemen anlıyorsunuz. Ama Reynolds bir süre daha şakayı sürdürmeyi seçti.

Bir süre sonra ise “Platformu açmamızdan 2 dakika sonra bunun iyi bir yatırım olmadığına karar verdik. Sanırım haftasonu kapatırız” mesajıyla espriyi çok uzatmadı.

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yazar: Can Rende - Ağu 13, 2020

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