Her yerden pıtırak gibi dijital platform türerken Ryan Reynolds da bu furyadan geri kalmamaya karar verdi. Mint Mobile isimli bir teknoloji şirketinden bir süre önce hisse alan Reynolds, Mint Mobile Plus isimli platform açarak 2003 tarihli filmi Foolproof’u tek içerik olarak koydu.

Siteye girdiğinizde (link) platformun zaten çok ciddi bir girişim olmadığını hemen anlıyorsunuz. Ama Reynolds bir süre daha şakayı sürdürmeyi seçti.

Every tech company needs a streaming service. So… introducing Mint Mobile +. The world’s most affordable streaming service! pic.twitter.com/lSMzeurKp8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 Ağustos 2020

Bir süre sonra ise “Platformu açmamızdan 2 dakika sonra bunun iyi bir yatırım olmadığına karar verdik. Sanırım haftasonu kapatırız” mesajıyla espriyi çok uzatmadı.