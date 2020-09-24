Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, İngiltere’nin alt liglerinde mücadele eden Wrexham kulübünü satın almak için harekete geçti.

Reynolds ve It’s Always Sunny in Philadelphia’dan tanıdığımız, McElhenney kulübün genel kurulunda projelerini ve tekliflerini sundular. Kulüp üyelerinin yüzde 95’inin katıldığı oylamada 1223 üye lehte, 31’i de aleyhte oy kullandı. Kulübün taraftarlarının sahibi olduğu takıma ilk aşamada 4 milyon dolara yaklaşan bir yatırım yapılması bekleniyor.

Devir işlemlerinin haftalar içinde tamamlanması bekleniyor. Wrexham, National League’de mücadelesini sürdürüyor.