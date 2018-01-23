Ryan Reynolds, Deadpool filmlerinin stüdyosu 20th Century Fox’la üç yıllık bir kontrat imzaladı. Reynolds üç yıl boyunca Fox’la ortak projelere yapımcı kimliğiyle imzasını atacak. Fox’la Reynolds’ın ilk projeleri, Hasbro’nun piyasaya sürdüğü Clue olacak. Reynolds bu filmin yapımcılığını Hasbro ve Allspark Pictures’la birlikte üstlenecek. Senaryoyu Deadpool‘un senaristleri Rhett Reese – Paul Wernick ikilisi yazabilirler. Stüdyo senaristlerle görüşmelere başlamış. Reynolds yapımcılığının yanı sıra başrolü de üstlenecek. Clue‘nun çekim tarihi açıklanmadı. Oyun, Bay Boddy’nin evinde öldürülmesini, oyuncuların ipuçlarını toplayarak katili ve cinayetin nedenini bulmaya çalışmalarını konu alıyor.

Reynolds çekimlerine yakında başlanacak Pokemon filminin başrolünü üstlenecek, Dedektif Pikachu’yu oynayacak. Bu film 10 Mayıs 2019’da vizyona girecek. Aktörün projeleri arasında X-Men filmi X-Force ve Deadpool serisinin üçüncü filmi de yer alıyor. Deadpool 2‘yi 18 mayısta izleyeceğiz.