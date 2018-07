Ryan Reynolds her zaman komedi filmlerini sevmiş, bu türdeki filmlerde sıkça rol almış birisi. Deadpool öncesi kariyeri inişteyken bu film sayesinde tekrar çıkışa geçen aktör prestijli projeler yerine komedilere ağırlık vermeye devam ediyor. Bugünkü haberlere göre aktör Stoned Alone adlı filmin başrolünü üstlenebilir. 90’larda vizyona girip dönemine göre çok iyi bir hasılat elde eden Evde Tek Başına/Home Alone serisinin izinden gidecek bu film, Deadpool gibi 17 yaş ve üzeri kitle için çekilecek. Fox için çekilecek film, 20’li yaşlarındaki ezik bir adamın kayak tatili için hazırlanırken uçağını kaçırmasından sonra evinde takılmasına, bu sırada evine hırsızların dadandığını fark etmesine odaklanacak, olaylar gelişecek. Filmi Augustine Frizzell yönetecek. Çekim tarihi belli değil.

Reynolds yakın zamanda Michael Bay‘in aksiyon filmi 6 Underground‘ta rol almaya başlayacak. Bu film 2019’da Netflix’te yayınlanacak. Öte yandan çekimleri tamamlanan Detective Pikachu filminin hakları Universal’dan Warner’a geçmiş. WB bu filmi Mayıs 2019’da vizyona çıkaracak, Reynolds bu filmde Pikachu’yu seslendirdi. Aktörün projeleri arasında Sam Raimi gerilimi Bermuda Triangle, X-Men filmi X-Force, Hasbro oyunundan uyarlanacak suç komedisi Clue da yer alıyor.