Ryan Reynolds, bir Michael Bay filminde oynamanın nasıl bir şey olduğunu kendine has tarzıyla anlattı. Reynolds, Netflix filmi 6 Underground’da Bay’in kendi standartlarına göre bile çılgın sayılabilecek aksiyon filminin setinde yaşananları aktardı:

“Michael Bay ile setteyseniz ne olacağını asla bilmiyorsunuz. Tam bir kaos hakim. Başınıza neler geleceğinizle ilgili hiçbir fikriniz olmuyor. Action değil FASTER (Daha hızlı) diye bağıran bir yönetmen!”

“Genelde sete, karakterime bir hayat öyküsü yaratarak gelirim. Havaya girmemi kolaylaştırır. Ama Michael Bay’e bunu anlattığımda “HAYIR, sen bir yetimsin, KOŞ” yanıtını aldım. Haliyle sette “Bir dakika! NE?” cümlesini fazla kuruyorsunuz. Kendi kurduğunuz dünya ve fikirler genelde camdan dışarı atılıyor. Bir yönden iyi… Kendinizi hiçbir fikrinizin bulunmadığı bir sürece teslim etmek yararlı olabiliyor”