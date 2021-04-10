Sacha Baron Cohen, Hugo’da beraber çalıştığı Martin Scorsese ile yaşadıklarını anlattı.

“2011’de Martin Scorsese ile çalışmanın onurunu yaşadım. Filme çok önem verdiği ve rahatsız edilmek istemediği için çoğunlukla setteki çadırda kalıyordu. Ama bu çadır yasak bölge değildi. 6 ay süren çekimlerin büyük bir bölümünde çadırda sessizce oturmama izin verdi.”

“En şaşırdığım şey ise özellikle kendi sahnelerim konusunda devamlı görüşümü almasıydı. Komedyenlik yeteneğime saygı duyuyordu ve durmadan “Bu sahneyi nasıl daha komik hale getirebiliriz?” diye görüşümü soruyor, bazı sahneleri de benim önerdiğim şekilde çekiyordu. Onun için filmin bir egosu var, kendisinin hiç egosu olmadığını söyleyebilirim. İyi bir yönetmen olduğu kadar iyi bir insan”

“Hugo’dan sonra The Dictator’ı çekeceğim için onu durmadan sorularımla rahatsız ediyordum. Büyük bir sabır göstererek her sorumu yanıtladı. Beni en çok etkileyen insanlardan biri olduğunu söylemem lazım”