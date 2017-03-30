Portekizli yönetmen Marco Martins 10 yıllık aradan sonra çektiği üçüncü filminde ekonomik durgunlukların yarattığı insanlık krizlerine eğildi.

2009’daki How to Draw a Perfect Circle ile büyük beğeni toplayan Martins, Saint George’da çalıştığı fabrikadan kovulduktan sonra ailesini geçindirmek için kanun dışı yollara sapmak durumunda kalan bir adamı oynayacak. Ekonomik kriz devam ederken, borcunu ödeyemeyen insanların üstüne salınan bir tahsilatçı haline geliyor. Filmde Nuno Lopes başrolü oynarken, geri kalan oyuncular amatör isimlerden oluştu.

Geçtiğimiz hafta Portekiz’de gösterime giren film, ilk gün ulaştığı gişe rakamlarıyla son iki yılın en çok izlenen yerel filmi oldu.