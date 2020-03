Heyecan ve iyi dileklerle girdiğimiz 2020 yılı -bir önceki yıllar gibi- hiç de iyi devam etmiyor açıkçası. Çin’in Wuhan adlı şehrinden kopup gelen virüs belası (Coronavirus) nedeniyle pek çok film ve dizinin çekimleri de, vizyon / yayın tarihleri de erteleniyor. Disney’den Netflix’e, WarnerMedia’dan NBCUniversal’a, Paramount’a dek Hollywood’un neredeyse tüm stüdyoları yapımlarını durdurma kararı aldı, ki hızla yayılan bir salgın sözkonusu olunca yapılacak başka bir şey de yok tabii ki. Bunca ertelemenin Hollywood’a maliyetinin 20 milyar doları aşması bekleniyor. Öte yandan onca filmin bilhayli sıkışık olan vizyon takviminde ne zaman vizyona çıkarılacağıysa hiç bilinmiyor. Universal bu yıl boş bir tarih aramak yerine Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filmini tam bir yıl sonrasına erteleyerek hiç riske girmedi ama aynı şey misal Mulan veya diğer yapımlar için şimdilik beklenmiyor. Virüs salgını bu yaz sona ererse bu filmleri kışın izleyebiliriz –No Time to Die direkt Kasım 2020’ye ertelendi misal-. Lafı uzatmayalım ve son birkaç günde ertelenen yapımlara göz atalım:

DISNEY: Disney şemsiyesi altındaki stüdyolardan Marvel’dan başlayalım. Evrenin sıradaki solo filmi Black Widow vizyona girecek gibi görünüyor, Disney henüz filmi ertelemedi ama salgının etkisi daha da artarsa bu film de ertelenir. Öte yandan çekim aşamasına giren Shang-Chi‘nin ikinci ekibi çekimlere devam ederken ana ekibin çekimleri durduruldu. Zira yönetmen Destin Cretton henüz test sonucu belli olmamasına rağmen doktorun tavsiyesiyle karantinaya alındı, yönetmenin test sonucunun birkaç güne belli olması bekleniyor. Sonuç negatif çıkarsa çekimlere devam edilebilir. Disney, The Little Mermaid, Home Alone, The Last Duel, Nightmare Alley, Peter Pan & Wendy ve Shrunk filmlerinin de çekimlerini durdurdu. Ridley Scott bunu fırsat bilip bir buçuk aylık çekimlerden elde ettiği görüntüleri kurgulayacak, filmin Kasım 2020’deki vizyonuna yetişip yetişmeyeceği şimdilik belli değil. Bu arada Antlers‘ın, Mulan‘ın ve bir türlü vizyona giremeyen, adeta lanetlenmiş gibi duran New Mutants‘ın da vizyon tarihleri ertelendi. Bunca ertelemeyi bir de “öne çekme” takip etti. Normalde üç ay sonra yayınlanması beklenen Frozen 2 ve Star Wars 9 filmleri millet virüs nedeniyle eve kapandığından bu ay Disney+’ta yayınlanacak.

WARNERMEDIA: Bütün stüdyolar çekimleri durdururken WarnerMedia tam tersi bir kararla çekimleri devam ettirmeye karar vermişti. Heyecanla beklenen The Batman, The Matrix 4 ve Will Smith‘li King Richard‘ın çekimleri hızla devam ederken bugün (14.03.2020) The Batman’in çekimlerinin durdurulduğu açıklandı. Diğer iki filmin çekimleriyse devam ediyor. Ayrıca Fantastic Beasts 3 filminin çekimlerine karar değişmezse pazartesi günü (16.03.2020) başlanacak. Ama yukarıda yazdığım gibi, işler daha da ciddileşirse, yani salgın daha da fazla kişiyi etkilerse Warner bütün projelerinin çekimlerini durdurmak zorunda kalacak. Öte yandan Warner dizilerinin (70’e yakın dizi) çekimlerini durdurmuş durumda. Euphoria, Snowpiercer, The Righteous Gemstones ve The Flight Attentand‘ın çekimleri durduruldu. Peki bu kadar erteleme, WarnerMedia’nın heyecanla hazırladığı dijital platform HBO Max’in açılışını etkileyecek mi? Bunu da zaman gösterecek. Henüz bu platformla ilgili olumsuz bir haber yok.

DİĞER STÜDYOLAR: Amazon’un fantastik dizileri Carnival Row ve The Wheel of Time‘ın, Sony’nin Elle ve Dakota Fanning‘li filmi The Nightingale‘in, Paramount’ın Tom Cruise‘lu iki Mission: Impossible filminin (7. ve 8. filmler) ve Ryan Murphy‘nin müzikali The Prom‘un, Netflix’in ABD ve Kanada’da çekilecek tüm yapımlarının, Apple TV+’ın tüm yapımlarının çekimleri ertelendi. Kimi yapımların çekimlerine nisanda başlanabilir, zaten çekimlere başlanmadığı her gün stüdyoya zarar olarak dönüyor. Bu arada Paramount, A Quiet Place: Part II‘nun da vizyon tarihini erteledi. Gelelim NBCUniversal’a. Universal 35 yapımın çekimlerini durdurduğunu açıkladı. Çekimleri durdurulan yapımlar arasında Chicago dizileri, Emmy Rossum‘lu Angelyne dizisi de var. Film cephesindeyse Jurassic World: Dominon‘ın çekimleri durduruldu. Universal da dijital platformu Peacock hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama yapılan tek platform Quibi oldu. Quibi salgın nedeniyle kırmızı halı törenini iptal etti.

KISA KISA: Supernatural‘ın final sezonunun çekimleri durduruldu. The Ellen Show‘a 30 marta dek ara verildi. Stranger Things‘in 4. sezonu da, The Walking Dead dizileri de, Atlanta, Fargo, See, Servant, Foundation, Genius: Aretha‘nın, Y: The Last Man‘in, NCIS dizilerinin de çekimleri ertelendi.