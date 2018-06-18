En son Bond filmi Skyfall‘u çekip seriyle bağını koparak yönetmen Sam Mendes geçen yıl eşcinselliği konu alan The Voyeur’s Motel filmini Steven Spielberg‘in şirketi Amblin için çekecekti. Yönetmen hazırlıklara devam ederken aynı adlı belgeseli keşfedip belgeseli aşamayacağını fark edince bu filmi çekmekten vazgeçmişti. Mendes neyse ki arayı daha fazla uzatmadan yeni projesini belirledi. 1917 adı verilen film, Mendes’in sıradaki filmi olacak, Amblin şirketi için çekilecek. Spielberg’in yapımcılığını üstleneceği filmi Mendes’le Krysty Wilson-Cairns birlikte kaleme aldılar. 1. Dünya Savaşı zamanında geçecek film, Deadline’ın haberine göre nisanda çekilecek, Aralık 2019‘a yetiştirilecek. Mendes bu yılı tiyatro oyunu The Ferryman‘in hazırlıklarıyla geçirecek. Oyun ekimde sahnelenecek. Yönetmenin (şimdilik) 1917‘den önce bir film çekmesi pek olası gözükmüyor.