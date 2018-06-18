seçki Apple Dizileri: Rekabete Yeni Soluk Online seç-izle alanındaki mücadele 2019'dan itibaren daha da kızışacak. Şu sıralar Netflix, Amazon ve hulu arasında devam eden bu mücadeleye 2019'da Disney ve Apple Dizileri de dahil olacak....

haber Leonardo DiCaprio, Scorsese ve Spielberg’in Filmlerinde Amerika’nın Başkanlarını Oynayabilir Daha önce FBI’nın kurucusu ve ilk başkanı J. Edgar Hoover’ı oynayan Leonardo DiCaprio‘nun Amerika’nın başkanları üzerine iki projesi mevcut. Amerikan başkanını oynamayı yıllardır isteyen DiCaprio’nun sonunda bu isteğini gerçekleştirip...

haber Jake Gyllenhaal, Leonard Bernstein’ın Müziklerinin Haklarını Bradley Cooper’a Kaptırdı Daha önce açıklandığı üzere şu sıralar Hollywood’ta müzisyen Leonard Bernstein‘la ilgili iki büyük proje hazırlanıyor. İlki Jake Gyllenhaal’ın başrolünü ve yapımcılığını, Cary Fukunaga’nın yönetmenliğini üstleneceği The American filmi. Diğeriyse...