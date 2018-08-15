Sırp yapımcı Milos Antic, Sam Peckinpah‘ın kaleme aldığı ama filmleştiremediği senaryosu Castaway‘in haklarını Peckinpah Vakfı’ndan satın aldığını, filmi Los Angeles’lı yapımcılar Katy Haber ve Benni Korzen’in ortaklağında çektirmeyi planladığını duyurdu. Peckinpah, James Gould Cozzen‘ın 1934’te basılan novellası Castaway‘i senaryolaştırmıştı 1960’lı yıllarda. Antic ve Haber, Peckinpah’ın savaş filmi Cross of Iron‘ın yapımcılığını üstlenmiş, Antic yönetmenle Castaway‘de tekrar çalışmayı ummuştu.

Peckinpah 76’da vizyona giren bu filmden sonra Castaway‘i çekmek istemiş, hatta başrol için Richard Burton, Anthony Hopkins, Marcello Mastroianni ve Dustin Hoffman’dan birisi düşünülmüş ama yönetmen 1984’te vefat edince proje rafa kaldırılmıştı. Peckinpah çekimlere 1985’te başlamayı planlamıştı. Kitabın hakları 1960’ta satın alınsa da finansman sorunu nedeniyle çekimlere başlayamamıştı. Modern bir Robinson Crusoe şeklinde tanıtılan kitabın merkezinde paranoyak Bay Lecky yer alıyor, kitap onun paranoyalarına odaklanıyor. Filmin yönetmeni henüz belirlenmedi.